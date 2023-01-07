تقرير يتوقع ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام خلال 2023

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يرتفع إنتاج الدول العربية من النفط الخام ليصل إلى 25.7 مليون برميل يوميًا خلال 2023، والصادرات إلى 20.2 مليون برميل يوميًا رغم توقعات تراجع سعر برميل النفط بمعدل 13% خلال العام نفسه.

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن صادرات النفط للدول العربية النفطية ارتفعت بنحو 15.1% عام 2022 لتصل إلى 19.2 مليون برميل يوميًا، مدعومة بزيادة صادرات 5 دول رئيسية هم السعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان، في المقابل تراجعت صادرات ليبيا بمعدل 25.4%.

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي الصادرات النفطية للدول العربية نحو 74% عام 2022، بصادرات بلغت نحو 14.2 مليون برميل يوميًا، مسجلة زيادة قدرها 19.4% مقارنة بعام 2021، ومدعومة بشكل اساسي بارتفاع صادرات النفط السعودي بمعدل 23% خلال العام نفسه.

وارتفع إنتاج الدول العربية النفطية (دول مجلس التعاون الخليكي وليبيا والجزائر والعراق) من النفط الخام بمعدل 11.5% إلى 24.6 مليون برميل يوميًا عام 2022، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا خلال 2022، وسعيًا لتعظيم المنافع من أرباحه الاستثنائية ببناء هوامش الأمان المالي.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، واصل الإنتاج النفطي تركزه بنسبة 74.1% في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2022، في مقابل 25.9% لكل من ليبيا والعراق والجزائر، وتصدرت السعودية المرتبة الأولى بحصة بلغت 43.2% وبإنتاج بلغ 10.6 ملايين برميل يوميًا، تلاها العراق بحصة 18.2% وبإنتاج بلغ 4.5 مليون برميل يوميًا، ثم الإمارات بحصة 12.5% تلتها الكويت بحصة 11.1%.

وارتفع الإنتاج النفطي في 7 دول عربية خلال عام 2022، وتراوح معدل الزيادة ما بين 16.7% في السعودية و 0.5% في البحرين، بينما استقر حجم الإنتاج النفطي في قطر عند 0.6 مليون برميل بين عامي 2021 و 2022، وفي المقابل تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بمعدل 25.4% خلال عام 2022 إلى اقل من مليون برميل يوميًا.