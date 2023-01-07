حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85%، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

وتزامناً مع اهتمام العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة تفاصيل الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير مؤخراً لمعرفة ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2023، وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023

1 - امتحان الطلاب النظاميين إلكترونيا على التابلت موحد على مستوى الإدارة لجميع المدارس يوضع بمعرفة التوجيه المختص بالتعاون مع أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية.



2 - يمتحن طلاب الفترة المسائية للصفين الأول والثانى الثانوى 2023 امتحان مختلف عن امتحان الفترة الصباحية وبنفس معايير امتحان الفترة الصباحية ومواز له تماما.



3 - امتحان الطلاب النظاميين مكون من 26 جزئية مخصص لها 40 درجة إضافة إلى 10 درجات أعمال سنة للترم الواحد.



4 - يمتحن طلاب المنازل امتحان ورقي من 50 درجة نظرا لأن طالب المنازل لا يحتسب له أعمال سنة.



5 - امتحان المنازل مكون من 35 جزئية وسؤال من 50 درجة.



6 - يراعى فى امتحان المنازل نفس المعايير الفنية والمواصفات للطلبة النظاميين لهذا العام.