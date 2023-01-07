السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة حذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

طلاب
طلاب

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022-2023.

ولفت إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها.

وأوضح أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وسيتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقاً لجدول الامتحان المعد من المديرية، علماً بأنه قد تم بدء تحميل الامتحانات على المنصة منذ بداية يناير الجاري، مع الحفاظ على سريتها.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

شائعة
نفي المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج امتحانات الفصل الدراسي الأول العام الحالي 2022 2023

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وائل لطفي

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