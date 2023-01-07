إصابة 7 فى حادث تصادم بين ملاكى وميكروباص بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، بالطريق الإقليمي القادم من العبور، أسفر عن إصابة 7 مواطنين بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعي، بوصول 7 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، بالطريق الإقليمي القادم من العبور باتجاه الشرق بين الكارتتين، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.