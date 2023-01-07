إصابة 9 مواطنين بينهم 3 أطفال فى حادثى سير بالشرقية

أصيب 5 مواطنين في تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق "بلبيس- شبرا النخلة"، بعد مزلقان ميت حمل، نطاق مركز شرطة بلبيس، أسفر عن سحجات وكدمات متفرقة وإصابات متنوعة، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كلًا من "م. ع"، 36 عامًا، مقيم شبرا النخلة مركز بلبيس، وأطفاله "عدى"، 7 سنوات، و"إسراء"، 6 سنوات، و"ريان"، 3 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"ع. ش"، 45 عامًا، مصابًا بكسور متعددة، وتم تحويله إلى الزقازيق الجامعى، فيما وقع حادث ثان أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم لودر بسيارة نصف نقل بطريق الروبيكي نزلة الكوبرى تجاه العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.