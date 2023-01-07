السبت 07 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 مواطنين بينهم 3 أطفال فى حادثى سير بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 مواطنين في تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق "بلبيس- شبرا النخلة"، بعد مزلقان ميت حمل، نطاق مركز شرطة بلبيس، أسفر عن سحجات وكدمات متفرقة وإصابات متنوعة، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كلًا من "م. ع"، 36 عامًا، مقيم شبرا النخلة مركز بلبيس، وأطفاله "عدى"، 7 سنوات، و"إسراء"، 6 سنوات، و"ريان"، 3 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"ع. ش"، 45 عامًا، مصابًا بكسور متعددة، وتم تحويله إلى الزقازيق الجامعى، فيما وقع حادث ثان أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم لودر بسيارة نصف نقل بطريق الروبيكي نزلة الكوبرى تجاه العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

حادث تصادم سيارتين ربع نقل بلبيس- شبرا النخلة شرطة بلبيس

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