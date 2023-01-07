إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ 663 مليون حالة

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 663 مليونا و565 ألفا و48 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و705 آلاف و245 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.

البرازيل في المرتبة الثانية بـ694 ألفا و779 وفاة

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ694 ألفا و779 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و718 وفاة.

وأعلن وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا عن أنه سيعلن حالة التأهب الوبائي للإنفلونزا، دون فرض قيود أو تدابير مثل الحجر الصحي أو العزل، ولكن فقط توصيات الحماية.

ونقلت صحيفة رومانيا انسايدر المحلية عن رافيلا قوله ان البلاد تواجه وضعا غير مسبوق لكنه ليس مأساويا، مضيفا:"لا يمكننا اتخاذ إجراءات تعيق مرة أخرى النشاط الاقتصادي والاجتماعي في رومانيا".

وتابع الوزير أن الفصول الدراسية سوف تستأنف كالمعتاد ولن يتم تعليقها أو نقلها عبر الإنترنت.

وكان وزير الصحة، ألكساندرو رافيلا، قد حذر أيضا من الإعلان عن أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة لأن وباء كورونا لم يمر بعد بعد.