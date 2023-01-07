مع بداية الساعات المبكرة الصباحية شغل أذهان المقاولين والتجار معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 يناير 2023 عبر جوجل، حرصا على معرفة الأسعار بشكل مستمر.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 يناير 2023

ينشر في هذه السطور "الدستور"، سعر الحديد والأسمنت في مصر، اليوم السبت 7 يناير 2023، طبقا لآخر تحديث في موقع الأسمنت المصري .



ونستعرض سعر الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 7 يناير 23450 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت 7 يناير عند 23300 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم السبت 7 يناير نحو 23400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 7 يناير نحو 23350 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت 7 يناير نحو 23250 جنيها للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم السبت 7 يناير نحو 23300 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم السبت 7 يناير نحو 23130 جنيها للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم السبت 7 يناير نحو 23100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت 7 يناير نحو 23150 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم السبت 7 يناير نحو 23200 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت 7 يناير نحو 23200 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم السبت

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت، سجل سعر الأسمنت اليوم في الشركة العربية للأسمنت مبلغ 1900جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 7 يناير، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1860جنيها لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم السبت 7 يناير قيمة 1845 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم السبت 7 يناير نحو 1940جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم السبت 7 يناير عند 1890جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم السبت 7 يناير نحو 1855جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم السبت 7 يناير نحو 1840جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم السبت 7 يناير نحو 1855جنيه للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم السبت 7 يناير حوالي 1845 جنيها للطن.