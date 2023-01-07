السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تستضيف اجتماع اللجنة الأمنية الأمريكية اليابانية الأربعاء المقبل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني وأنتونى بلينكن ولويد أوستن

تناقش الولايات المتحدة واليابان، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية لعام 2023، الرؤية المشتركة لتحالف حديث يتصدى لتحديات القرن 21 فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.

 

ويستضيف وزيرا خارجية ودفاع الولايات المتحدة أنتونى بلينكن ولويد أوستن الثالث اجتماع اللجنة للعالم الحالى مع نظيريهما اليابانيين هاياشي يوشيماسا وهمادة ياسوكازو الأربعاء القادم في واشنطن.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها الإلكترونى، أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان يمثل حجر الزاوية الدائم لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.


وسيشارك وزراء الولايات المتحدة واليابان في لقاء صحفي مشترك حول نتائج الاجتماع الوزارى لهذا العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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