سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 فى البنوك المصرية

مع بدء الساعات الأولى الصباحية، حرص الالآف من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لكافة البنوك الحكومية والخاصة في الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

وتستعرض «الدستور» أسعار الدولار بمصر اليوم، بداخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بحالتي البيع والشراء، وجاءت كالآتي:

سجل سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنك المركزي المصري مستوى 27.07 جنيه للشراء، و27.16 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 27.20 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك الاستثمار العربي نحو 27.16 جنيه للشراء، 27.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنك الأهلي الكويتي مستوى 27.05 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في المصرف المتحد إلى 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

وفي كل من: البنك التجاري الدولي، كريدي أجريكول، قطر الوطني، بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم السبت نحو 27 جنيهًا للشراء، و27.10 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنك الأهلي المصري اليوم مستوى 26.95 جنيه للشراء ونحو 27 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك مصر مستوى 26.85 جنيه للشراء، 26.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك التعمير والإسكان نحو 26.85 جنيه للشراء، 26.95 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فتح عدد من الفروع موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال أمس الجمعة 06 /01 /2023 من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً، والأحد الموافق 8 /1 /2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً؛ وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويًّا، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية.