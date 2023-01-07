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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء الساعات الأولى الصباحية، حرص الالآف من المواطنين على معرفة سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لكافة البنوك الحكومية والخاصة في الأسواق المحلية.

سعر الدولار اليوم السبت 7-1-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصر اليوم السبت

وتستعرض «الدستور» أسعار الدولار بمصر اليوم، بداخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بحالتي البيع والشراء، وجاءت كالآتي:

سجل سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنك المركزي المصري مستوى 27.07 جنيه للشراء، و27.16 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 27.20 جنيه للشراء، و27.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار  اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك الاستثمار العربي نحو 27.16 جنيه للشراء، 27.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار  اليوم السبت 7 يناير 2023 في البنك الأهلي الكويتي مستوى 27.05 جنيه للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار  اليوم السبت 7 يناير 2023  في المصرف المتحد إلى 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

وفي كل من:  البنك التجاري الدولي، كريدي أجريكول، قطر الوطني، بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم السبت نحو 27 جنيهًا للشراء، و27.10 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار  اليوم السبت 7 يناير 2023  في البنك الأهلي المصري اليوم مستوى 26.95 جنيه للشراء ونحو 27 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك مصر مستوى 26.85 جنيه للشراء، 26.9 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار  اليوم السبت 7 يناير 2023 في بنك التعمير والإسكان نحو 26.85 جنيه للشراء، 26.95 جنيه للبيع.

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وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فتح عدد من الفروع موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال أمس الجمعة 06 /01 /2023 من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً، والأحد الموافق 8 /1 /2023 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً؛ وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويًّا، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية.

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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