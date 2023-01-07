موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة وغيرها من التفاصيل التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور المصري، وتحوز على نسب بحث عالية على موقع "جوجل" العالمي في الساعات القليلة الماضية وبعد انتهاء مباراة الأهلي وإنبي أمس والتي استطاع المارد الأحمر أن يتفوق على نظيره نادي إنبي بهدفين نظيفين أهلته لأن يكون منفردا بصدارة جدول الدوري الممتاز دون منازع، لذا نقدم لكم آخر الأخبار حول تفاصيل اللقاء المرتقب وموعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة له وترتيب الفرق في الدوري في الوقت الراهن.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

ويخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق نادي المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 12 /1/ 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء استاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الفرق المصرية في جدول الدوري