السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

الأهلى
الأهلى

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة وغيرها من التفاصيل التي تهم  شريحة كبيرة من الجمهور المصري،  وتحوز على نسب بحث عالية على موقع "جوجل" العالمي في الساعات القليلة الماضية وبعد انتهاء مباراة الأهلي وإنبي أمس والتي استطاع المارد الأحمر أن يتفوق على نظيره نادي إنبي بهدفين نظيفين أهلته لأن يكون منفردا بصدارة جدول الدوري الممتاز دون منازع، لذا نقدم لكم آخر الأخبار حول تفاصيل اللقاء المرتقب وموعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة له وترتيب الفرق في الدوري في الوقت الراهن.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة 

ويخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق نادي المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل  الموافق 12 /1/ 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء استاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الفرق المصرية في جدول الدوري 

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي12930225+1730
2الزمالك12741227+1525
3فيوتشر11650125+723
4بيراميدز11623149+520
5غزل المحلة115331111018
6الاتحاد السكندري116051112-118
7سيراميكا كليوباترا114341513+215
8أسوان115061313015
9المقاولون العرب113621212015
10المصري 113531012-214
11طلائع الجيش113441317-413
12البنك الأهلي112451013-310
13سموحة1117348-410
14إنبي122461118-710
15فاركو11164811-39
16الداخلية12165613-79
17الإسماعيلي11146713-67
18حرس الحدود1114677-97

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بكين: قواتنا تراقب مرور مدمرة أمريكية بمضيق تايوان

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

عبدالله جمعة يعتذر لمجلس إدارة وجماهير الزمالك.. ومرتضى منصور يشترط عودته للعب

حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الولايات المتحدة تستضيف اجتماع اللجنة الأمنية الأمريكية اليابانية الأربعاء المقبل

ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بفستان مكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة