السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال حفل تكريم أبطال 6 يناير 2021.. بايدن: «التاريخ سيُخلد أسماءهم»

بايدن
بايدن

كرم الرئيس الامريكي جو بايدن في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن، اليوم الجمعة، أبطال أحداث 6 يناير 2021، وذلك خلال احتفالية لإحياء الذكرى الثانية للهجوم على مبنى الكابيتول ومنح ميداليات المواطنين الرئاسية.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فقد أحيا الرئيس جو بايدن يوم الجمعة ذكرى مرور عامين على تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي - وهو اليوم الذي وصفه بأنه "أحد أحلك الفترات في تاريخ أمتنا" - سعياً منه إلى رفع مستوى مسؤولي إنفاذ القانون والانتخابات الذين صمدوا ضد أخطر جهد لمنع التداول السلمي للسلطة في التاريخ الأمريكي.

ومنح الرئيس جو بايدن وسام المواطنين الرئاسيين، ثاني أعلى وسام مدني، لرقيب في شرطة الكابيتول. 

وخلال حفل البيت الأبيض، قال بايدن: "لقد تعرضت ديمقراطيتنا للهجوم.. التمرد كان مدفوعًا بأكاذيب حول انتخابات 2020".

وأضاف:"الأشخاص الموجودون في الغرفة يجسدون الأفضل قبل وأثناء وبعد 6 يناير 2021".

وأقر بأن الحفل بالنسبة للكثيرين "حلو ومر"، مشيرًا إلى أن أكثر من 140 من مسؤولي إنفاذ القانون تعرضوا لإصابات جسدية وأن أعدادًا لا تُحصى تعاني من خسائر نفسية في ذلك اليوم أيضًا".

الرئيس الامريكي بايدن أحداث يناير البيت الأبيض منح يناير

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وائل لطفي

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