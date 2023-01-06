مُهنئًا الأقباط بأعياد الميلاد.. برلماني: «يجمعنا وطن واحد»

تقدم النائب محمد عريبى، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للإخوة الأقباط وجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا: "أدعو الله أن تعود تلك المناسبات على مصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والأمان والسلام".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن أي مناسبة للإخوة الأقباط هي مناسبة للمسلمين أيضًا وجموع المصريين، فنحن نتشارك في جميع المناسبات ما دامت تدعو للبهجة والتآخي وحب الآخر، فكلنا يجمعنا لواء وطن واحد، وأرض خصبة واحدة، فنتعايش على تراب هذا الوطن متحابين إخوة، لا يفرق بيننا أحد.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن المصريين تميزوا على مر التاريخ بالترابط فيما بينهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، فالشعب المصري تربى على السماحة الدينية والمشاعر الطيبة والعلاقات الودية بين أبنائه، لاسيما وأن معدنه الأصيل يظهر وقت الأزمات، إذ تتجلى اللحمة الوطنية ويتشارك الجميع يدا بيد في سبيل الدفاع عن الوطن ورفعته.