رئيس سنورس بالفيوم يزور عددًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قام المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، مساء اليوم الجمعة، نائبا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة سنورس، وكنيسة ماري جرجس بقرية نقاليفة، وكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية سنهور القبلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رافقه المحاسب عويس جميل سكرتير عام المركز، كما كلف الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية لمركز سنورس والوحدات المحلية بالقرى بزيارة جميع كنائس المركز، وتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث قام أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق، بزيارة كنيسة أبو سيفين بقرية فيديمين.

وقام رؤساء القرى بزيارة بقية الكنائس بنطاق المركز.

وصرح المهندس محمود هاشم، أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ ومثال رائع لكل الشعوب في التعايش والتسامح ،وبهم جميعاً يتم بناء الدولة وتحقيق نهضتها وتخطى الأزمات والصعاب، داعيا الله تعالى أن يديم على مصر وشعبها الأمن والسلام ،وأن يعيد علينا هذه الأيام بالرخاء والتقدم والازدهار .

وقام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس "كنيسة مار جرجس"، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حسين بدوي المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي، وممثلي الأحزاب والنقابات، حيث كان فى استقبالهم القمص مينا ميخائيل، والقمص بولا عطية، وكيلي مطرانية الأقباط الأرثوذكس، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم يقوم بزيارة عدد من الكنائس

رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم يقوم بزيارة عدد من الكنائس