السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

قامت البورصة العالمية للمعادن بإنهاء كافة تداولاتها الأسبوعية على صعود أسعار أوقية الذهب عالميًا بآخر أيامها، لكي تقفز أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 7-1-2023 بشكل ملحوظ بتعاملات محال الصاغة الصباحية ، وذلك وسط ضبابية بتوقع مسار المعدن الأصفر.

 

سعر الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

 

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير أسعار الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية.

 

وجاء سعر جرام اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا لمستوي الجمهورية، بقيمة ثلاثين جنيهًا للجرام في بداية اليوم السبت، ليصل نحو 1770 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بسعر الجرام أمس الجمعة الذي بلغ 1640 جنيها، وتكون غير متضمنة المصنعية التى قد سجلت صعودًا خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة مبلغ 20 جنيهًا للجرام.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 7 يناير 2023 
واشتعل سعر جرام الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023  عيار 24 بقوة وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر خلال التعاملات، ليبلغ قيمة 2020 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر، لأن جودته أعلى.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 7 يناير 2023 
وقفزت أسعار الذهب عيار 21 ، بشكل قوي بعد صعود الاوقية ليربح الجرام 30 جنيها للجرام في التعاملات ليبلغ 1770 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 7 يناير 2023 
واستفاد أيضًا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليقفز عند 1520 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم اليوم السبت 7 يناير 2023 
ووفقا لمصادر في شعبة الذهب فإن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ربح حوالى 240 جنيها ليسجل نحو 1460 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

 

سعر أوقية الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023  عيار 24
وارتفعت سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 نحو 62620 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب اليوم السبت عيار 24


وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.020 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما استفادت كافة التعاملات في البورصة العالمية للمعادن من التحريك لسعر أوقية الذهب عالميًّا في التعاملات اليوم لكي تسجل نحو 1860 دولارا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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