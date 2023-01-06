موهوب من طور سيناء: مثلى الأعلى محمد صلاح ونفسى أفوز بـ«كابيتانو مصر»

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وقال مصطفى العيسوي: "عندي 14 سنة من محافظة جنوب سيناء الطور، من صغري اتربيت علي حب الكرة، ومحمد أخويا هو اللي حببني في الكورة من صغري، بحب طور سيناء جداً وبحب ألعب في منطقة حمام موسى، لما أبويا وأمي بيشجعوني بيخلوا عندي طموح أبقى لاعب كبير".

وتابع: "نفسي أبقى لاعيب زي ميسي ومثلي الأعلى محمد صلاح، عندي الحلم أكون الفائز في كابيتانو مصر".