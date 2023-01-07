السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قداس عيد الميلاد المجيد 2023 من داخل كتدرائية العاصمة الإدارية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني في قداس عيد الميلاد

يبحث المواطنين خلال الساعات القليلة عن أهم ما تضمنته احتفالية عيد الميلاد المجيد اليوم 6 يناير الموافق لليلية ميلاد المسيح، حيث يحتفل اللاخوة المسيحين بأعياد الميلاد في 7  يناير الموافق غدًا، وهم طائفة الإرثوذكس والإنجليين،  بينما يحتفل الكاثوليك  ليلة 24 من ديسمبر من كل عام.

«الدستور» ترصد أهم ما تضمنته احتفالية عيد الميلاد المجيد

البابا تواضرس

ترأس البابا تواضرس بطريرك الإسكندرية والكنيسة المرقسية احتفالات عيد الميلاد اليوم، حيث بدأت مراسم الاحتفال في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات كتدرائية أعياد الميلاد، حيث وصل قبل بدء القداس برئاسة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد، وذلك لتقديم التهنئة للكنيسة بمناسبة قدوم عيد الميلاد المجيد 2023.

وقال الرئيس السيسي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون، ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية".

واستطرد قائلًا: "إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان". 

وكانت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تحولت إلى شعلة من النور؛ بسبب القداس والاحتفالات لهذه المناسبة الدينية المقدسة.

أقباط السويس يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس (صور)

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المشاركين في قداس عيد الميلاد 2023

ويشارك قداسة البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخورس الشمامسة، حيث يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية، وكبير شمامسة الكاتدرائية.

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وائل لطفي

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