الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

نائبة التنسيقية: الرئيس السيسي طمأن المصريين خلال احتفالات عيد الميلاد

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد وحدة صف الشعب المصري، لافتة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية جاءت بشكل واضح يحث الجميع على السلام والمواطنة وتأصيل المحبة.

وأوضحت غادة علي، أن الرئيس السيسي دائم الحرص على طمأنة الشعب المصري في كل مناسبة دينية أو اجتماعية أو سياسية بكل صدق وشفافية، وجدد التأكيد اليوم بمصارحته للشعب بأن الدولة لا تفعل شيئا دون أن تعلنه وتصارح به المواطن، ورسالته اليوم ملخصها الطمأنة الصريحة برغم الظروف التي يواجهها العالم.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأن المصريين في الداخل والخارج خلال احتفالات عيد الميلاد اليوم، لافتة إلى أن الشعب المصري متماسك برغم الظروف التي يشهدها العالم، وذلك ليس جديدا على شعب لم يعرف الانكسار أو الهزيمة بل بقى متماسكا في أصعب الظروف والأزمات على مر التاريخ.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن الشعب المصري كان وسيظل على قلب رجل واحد ولم ولن يسمح لأي طرف خارجي أو داخلي أن يشق الصف الواحد أو يؤثر في تلاحم الوطن، مؤكدة أن المصريين قادرين تجاوز العقبات ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

النائبة غادة علي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي العاصمة الإدارية الشعب المصري

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