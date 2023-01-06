السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أقباط السويس يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس (صور)

اسقف السويس
اسقف السويس

أدى أقباط السويس، اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بمنطقة الصباح.

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وترأس صلاة القداس الأنبا بموا أسقف السويس، وحرص الآلاف من الأقباط على حضور القداس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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وتابع مدير أمن السويس لواء عبد الرحمن هريدي، إجراءات تأمين محيط الكنائس، للتأكد من تنفيذ خطة التأمين بشكل دقيق.

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وفرضت مديرية أمن السويس، كردونات أمنية بمحيط الكنائس قبل أيام من عيد الميلاد المجيد.

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وحرص الأقباط على تزيين الكنائس ونشر الأجواء الاحتفالية استعدادا لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

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السويس قداس عيد الميلاد كنيسة عيد الميلاد المجيد

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وائل لطفي

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