قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 ، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك.

صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: يحالفك الحظ تدريجيًا وتزول بعض الهموم ويطمئن بالك، ويكون الجو واعدًا بانفراجات واسعة.

عاطفيًا: أمل التغيير في نمط حياتك العاطفية كبير جدًا، بعدما تعرّفت إلى شريك جديد.

صحيًا: تميل إلى التخلّي عن العزلة والاختلاط بالآخرين للتخلص من حالة نفسية كئيبة تلازمك منذ مدة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفيًا:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحيًا: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعًا في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.