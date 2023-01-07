السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 ، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفيًا: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائمًا في كل خطواتك.

صحيًا: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.

txt

حظوظ 2023.. استعدادات الصين لقلب رياح شركات التكنولوجيا الحديثة

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيًا: يحالفك الحظ تدريجيًا وتزول بعض الهموم ويطمئن بالك، ويكون الجو واعدًا بانفراجات واسعة.

عاطفيًا: أمل التغيير في نمط حياتك العاطفية كبير جدًا، بعدما تعرّفت إلى شريك جديد.

صحيًا: تميل إلى التخلّي عن العزلة والاختلاط بالآخرين للتخلص من حالة نفسية كئيبة تلازمك منذ مدة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفيًا:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحيًا: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعًا في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.

txt

«عام الحب والنجاح».. تعرف على حظوظ برج السرطان 2023

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

7 يناير جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم لمواليد برج الحوت حظك اليوم لمواليد برج العقرب عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بكين: قواتنا تراقب مرور مدمرة أمريكية بمضيق تايوان

إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

عبدالله جمعة يعتذر لمجلس إدارة وجماهير الزمالك.. ومرتضى منصور يشترط عودته للعب

حظك اليوم السبت 7 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الولايات المتحدة تستضيف اجتماع اللجنة الأمنية الأمريكية اليابانية الأربعاء المقبل

ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بفستان مكشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟

كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع الفلسطينيين؟

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة