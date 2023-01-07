السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مهرجان العشبات السبع في اليابان.. اعرف قصته وأصله

مهرجان العشبات السبع
مهرجان العشبات السبع في اليابان

يحتفل اليابانيون اليوم بمهرجان العشبات السبع، أو كما يعرف بعيد «ناناكوسا نوسيكُّو» وهو عادة يابانية لتناول العشبات السبع مع الأرز في يوم عيد الإنسان، المصادف 7 يناير من كل عام.

ووفقًا للتقارير فالعشبات السبع صالحة للأكل، وتكون عادة من، نبات يدعى «شمار الماء»، الفجل الأبيض، البقدونس، اللفت، الشبت، وغيرها من الأعشاب الخضراء.

وتتنوع العشبات السبع باستخدام أنواع أخرى بحسب توافرها المحلي، ففي صباح 7 يناير أو عشية ذلك اليوم يضع الناس العشبات السبع مع ملعقة الأرز والسمسم على لوحة التقطيع في اتجاه الحظ السعيد ويغنون «قبل أن تأتي طيور الصين إلى أرض اليابان، لنأكل العشبات السبع».

كان السابع من يناير مهرجاناً في اليابان منذ قديم الزمن، وكانت عادة أكل العشبات السبع من أجل تمني الصحة والعمر المديد، وجاء هذا التقليد إلى اليابان من الصين من أجل طرد الشر. 

ولقلة النباتات الخضراء في ذلك الوقت من السنة فإن وجود الخضار يضيف إلى المائدة لوناً حيوياً يتناسب مع روح السنة الجديدة.

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كيفية تحضير طبق «ناناكوسا جايو»

ليس من السهل العثور على كل هذه الأعشاب في فرنسا. ولكن يمكنك إجراء تغيير باستخدام على سبيل المثال الكزبرة، النعناع، الرشاد، الثوم المعمر، الشمر، الثوم المعمر، الريحان.

كل ما عليك غسل الأرز الياباني جيدًا وطهيه في الماء في قدر، احسب ملعقتين كبيرتين من الأرز مقابل 200 مل من الماء، فبمجرد طهيها، يمكنك إضافة التوابل.

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بمجرد تقطيع الأعشاب، تضاف إلى الأرز المسلوق وتخلط في قدر كبير، حيث يمكنك إضافة القليل من الملح، وتقديمه ساخنا مع الأعشاب السبع، كما تتمثل العادات الرئيسية لليابانيين في تقديم القرابين للقمر والاحتفال بالحصاد خلال العيد.

 

خلال المهرجان، يرتدي السكان ملابسهم الوطنية ويحملون الضريح إلى المعبد حيث يحرقون العصي، كما يجمع الأطفال القصب لتزيين الأبواب، وهو رمز لحسن الحظ والسعادة، مع بداية العام الجديد، وعادة تقدير القمر خلال مهرجان العشبات السبع، أكثر شعبية في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية في اليابان.

 

اليابان ناناكوسا جايو العشبات السبع مهرجان العشبات السبع مهرجان العشبات السبع في اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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