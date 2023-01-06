الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محمد الباز
محمد الباز

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشعب المصري مسلميه وأقباطه بمولد السيد المسيح، وعيد الميلاد المجيد.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "لما بنيجي نسمع القرآن سورة مريم، وأعتبرها عروس القرآن بنسمع آية عظيمة جدًا في هذه السورة، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: «والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا»".

وتابع: "في إنجيل لؤى، سنجد: الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ".

وعلق "الباز": "في القرآن والإنجيل سنجد أن الرسالة الأساسية للسيد المسيح كانت السلام".

محمد الباز مولد السيد المسيح يد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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