التضامن في 2022| 2 مليار جنيه دعم لـ556 ألف يتيم ضمن منظومة الأسر البديلة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن خطتها لرعاية الأيتام، من خلال تقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 556 ألف يتيم بتكلفة 2 مليار جنيه، ويشمل الدعم الجانبين النقدي والعيني.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن الدعم يتمثل فى دفع مصروفات التعليم، ومصروفات الطوارئ والأزمات، والامداد الغذائي، ومصروفات الرعاية الطبية، والرعاية والتأهيل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يوجد ما يقرب من 22 ألف مؤسسة رعاية اجتماعية بالإضافة للأسر البديلة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال 2022، تطوير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية المودع بها الأطفال حيث تم تطوير عدد منها من حيث البنيه التحتية، والتشريعات واللوائح الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لها.

وتابعت أنه تم الانتهاء تقريبًا، من إعداد منظومة إلكترونية لمكاتب المراقبة الاجتماعية والبالغ عددها 252 مكتبًا وإصدار لائحة نموذجية جديدة لها.

واقترحت الوزارة تدخلًَا تشريعيًا لتعديل قانون الطفل، يعتمد على بلورة فكرة واضحة لمنظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون.

كما تم إنشاء منظومة إدارة الحالة بالوزارة وإصدار لائحة نموذجية منظمة لها باعتبارها منظومة مهمة لتقديم منهجية إدارة الحالة وتقديم بعض الخدمات والتدخلات للاطفال الذين هم فى احتياج لها.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الاطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وقد قدر عدد الاطفال الذين تم كفالتهم منذ إطلاق منظومة الأسر البديلة الكافلة إلى أكثر من 18 ألف طفل.