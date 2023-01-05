«صرخة أمل ونداء».. طفلة ستعلمك كيف تعامل طفلك (فيديو)

نتج عن ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين، جيل من أطفال الطلاق المدمرين نفسيا ولا يلام على هذا سوى الوالدين، وحتى إن لم ينفصل الوالدين تظل هناك ظاهرة غير معتادة على المصريين وهي انعزال الأهل عن أبنائهم وبالتالي لا يجد الطفل ملجأ سوى أقرانه والذين ربما يكون بينهم أصدقاء السوء.

هنا أحمد، طفلة بعد في عقدها الأول من العمر، لكنها تحدثت بلسان كل بنات وربما أبناء جيلها الذين يعانون من العزلة والفجوة مع والديهم، وربما تكون أغنيتها تلك صرخة نداء يسمعها كل من أنجب ويتجاوب معها.

ترى ما هي الصرخة وما هو النداء؟.. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا