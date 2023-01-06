6 مشروعات عملاقة.. «أبناء سوهاج» يكشفون للسيسى مساهماتهم برؤية «مصر 2023»

قدّم مجموعة من النماذج الشابة الرائدة في مختلف المجالات بجامعة سوهاج عدة مقترحات من خلال الحديث عن مساهماتهم في المشاريع العلمية خلال رؤية مصر 2030، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية في المحافظة.

إنشاء وحدة التكنولوجيا الطبية للتشريح

وقال محمد عبداللطيف، الطالب بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، إنه كان يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بصعوبة التعلم بالطرق التقليدية وتشريح الجثث والحيوانات والتفاعلات الكيميائية الخطيرة، مضيفًا: ولكن استطعنا إنشاء وحدة التكنولوجيا الطبية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي لمساعدة الطلاب، لافتاً إلى أن تكلفة إنشاء الوحدة 500 ألف جنيه، موضحاً أنه يمكن تعميم هذه التجربة في جميع الجامعات المصرية.

تصميم جهاز للكشف عن الإشعاع

من جهتها، قالت ندى حسن، الطالبة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، إن هناك بعض المشاكل التي واجهتها أثناء الدراسة تتعلق بأجهزة الكشف عن الإشعاع لعدم توافرها في السوق المحلية، مضيفة أنهم استطاعوا تصميم جهاز للكشف عن الإشعاع، وقياس الجرعات الإشعاعية بتكلفة أقل 50%، وسهل الصيانة، وتم تحميله (روبوت) لتوسيع نطاق الكشف عن الإشعاع وحماية العنصر البشري من خطر التعرض المباشر للإشعاع.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة منه واستخدامه في الأماكن التي تتعامل مع الإشعاع والمواد المشعة، وبذلك يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر بتوفير منتج محلي الصنع عالي الكفاءة بسعر منخفض وينافس في السوق العالمية.

منصة «كلمنى إشارة»

من جهتها، قالت منار السيد، الطالبة بكلية العلوم، إنه تم تأسيس منصة "كلمني إشارة" التجريبية، والتي تهدف لحل بعض المشكلات، منها صعوبة التحصيل الدراسي للصم وضعاف السمع، وعدم توافر المناهج التعليمية والبرمجة، بالإضافة إلى توفير مهارات سوق العمل بلغة الإشارة، وتعمل على ترجمة المناهج الدراسية والدستور، وتدريب الصم على مهارات سوق العمل والبرمجة.

توفير فرص للتصدير للأسواق الأوروبية

وتحدثت هاجر أحمد، الطالبة بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، عن التوصل لعمل وجبات خفيفة من شرائح الفاكهة المجففة الخالية من المادة الحافظة والسكر الصناعي وتحقق أعلى استفادة وقيمة غذائية للطلاب، موضحة أنه تم التواصل مع مبادرة «ابدأ» للمساعدة في توفير مصنع من أجل إنتاج 50 إلى 60 طن فواكه مجففة شهريا، ما يفتح فرصا للتصدير للأسواق الأوروبية وبالتالي توفير عملة صعبة لمصر.

إمكانية استخدام البلازما فى حل مشكلة ملوحة المياه وتحليتها

وقال أيمن مراد، الطالب بكلية العلوم بجامعة سوهاج، إن هناك تحديات تواجهنا في عدد من المجالات، مثل الصحة والزراعة والمياه والآثار، ونحن كمعمل تطبيقات البلازما بكلية العلوم فكرنا أننا نواجه تلك التحديات باستخدام البلازما، وهي الحالة الرابعة للمادة وليست بلازما الدم.

وأضاف: «ندرس حاليا إمكانية استخدام البلازما في حل مشكلة ملوحة المياه وتحليتها، كما تتواجد تقنية البلازما في مجال ترميم الآثار».

إعادة تدوير لمخلفات المشروم المحارى الزراعية كأعلاف

من جانبه، قال صموئيل جرجس، بكلية الصيدلة، إنه قام مع مجموعة من الشباب بتنفيذ فكرة استخدام المخلفات الزراعية التي تمثل مشكلة بيئية كبيرة في زراعة نوع من أنواع عيش الغراب اسمه «المشروم المحاري»، وهو يحتوي على نسبة دهون 1% فقط ويعد من الأكلات الصحية الممتازة، وإعادة تدوير مخلفات المشروم المحاري الزراعية كأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية لأنها تحتوي على نسبة نيتروجين عالية.