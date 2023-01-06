«الزراعة»: إنتاج مبشر لقصب السكر.. والمساحات 240 ألف فدان

قال الدكتور أيمن عش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم توريد قصب السكر بدأ بالفعل وبدأت شركات السكر تستقبل المحصول ومع استلام المحصول يتم تقدير المساحات وكميات الإنتاج وأن المساحات في حدود 240 ألف فدان متوسط الإنتاج 32 طنا للفدان ليصل الإنتاج إلى حوالي من 830 إلى 850 األف طن سكر من محصول العام.

وقال عش في تصريحات لـ"الدستور" أن محصول القصب مبشر ولايوجد مشاكل في الزراعة أو التوريد،ولدينا صنفين مسجلين في الوزارة جيزة 3 وجيزة 4 في مرحلة الإكثار، وهناك صنف جديد جيزة 5، وبعض الأصناف الأخرى جاري انتخابات لتسجيلها، مشيرا إلى أن المعهد يعمل حاليا في محطات شتل قصب السكر وهي المحطات المعتمدة وجاري التجهيزات النهائية لمحطة "كوم أمبو" بأسوان للتشغيل التجريبي، وكذلك محطة وادي الصعايدة، ونسبة العمل بها تخطت 70% والتشغيل التجريبي لها في نهاية 2023 الجاري.

وأكد عش أن محطات إنتاج قصب السكر بالشتلات من أجل تغير نمط الزراعة من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة بالشتلات والتي تضمن جودة النبات في الأرض وكثافة النبات في الفدان الواحد بما يضمن كثافة وزيادة إنتاج المحصول، وكذلك استعمال الطرق الحديثة في الري، وذلك ليصل إنتاج الفدان من 55 إلى 60 طنًا للفدان مقابل 32 طنا للفدان في الوقت الحالي وذلك ضمن المنظومة الجديدة لتحديث زراعة قصب السكر.

وكشف تقرير لمعهد بحوث المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن متوسط استهلاك الفرد من السكر وصل إلى 34 كيلو جراما، ما يعني احتياجنا إلى 3 ملايبن و400 ألف طن سنويا من السكر.

وأضاف التقرير أن مصر تُعد من أعلى الدول في متوسط الاستهلاك من السكر، وبالتالي تُعد من ضمن أعلى 5 دول في أمراض السمنة والضغط المترتبة على ارتفاع استهلاك، السكريات، مشيرا إلى أن المحاصيل السكرية أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسعى الدولة جاهدة إلى زيادة المساحة المنزرع بها، إضافة إلى تعظيم الإنتاج من وحدة المساحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.