«البحر من ورائكم» و«الحكي على ألسنة الطير» أبرز فعاليات التنمية الثقافية غدا

"البحر من ورائكم"، عنوان عرض جديد من عروض نادي السينما الأفريقية، والمقرر عرضه في السادسة والنصف من مساء الغد السبت، في قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعقب عرض الفيلم، ندوة نقاشية حوله مع جمهور العرض، يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وبحضور المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وفيلم “البحر من ورائكم”، تم عرضه في الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر، وحصل على جائزة أفضل فيلم روائي.

وتدور أحداث فيلم “البحر من ورائكم”، الذي تم تصويره بالأبيض والأسود في إطار سيريالي، حول التقاليد والتعصب والصداقة والروابط الأسرية، من خلال شخصية طارق الذي يفقد أولاده ولا يعبر عن حزنه بذرف الدموع ولكنه يتحول إلى راقص شعبي.

ــ الحكي على ألسنة الطير والحيوان بطلعت حرب

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع طلعت حرب الثقافي، بالسيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة من مساء غد السبت أيضا، أمسية ثقافية تحت عنوان “الحكي على ألسنة الطير والحيوان.. بضاعتنا ردت إلينا”، وتتناول الأمسية الحديث حول فن الحكايات التي ترد على ألسنة الطير والحيوان اسم الخرافة أو الخرافات، مثلما فعل الكاتب الفرنسي الشهير (لافونتين) حيث سمى ما كتبه من حكايات على ألسنة الطير والحيوان (خرافات)، يقدمها الدكتور يسري عبد الغني، وكاتبة الأطفال الدكتورة عفاف طلبة.

ويعد كتاب “كليلة ودمنة”، من أوائل الكتابات في المعرفة الإنسانية التي تناولت وعرضت للقصص العجائبية الخيالية، عن الحيوانات والطيور التي تتحدث وتدور بينها الحكايات والأحداث فيما يشبه “الأنسنة”، والتي سبق بها “ابن المقفع”، مؤلف الكتاب، ما قدمته المكتبة الغربية من قصص وحكايات في هذا الصدد، أي أنه سابق بمئات السنين لـ “مزرعة الحيوان” لـ جورج أورويل وغيرها.

هذا ويسبق الندوة عروض نادي سينما الأطفال مع المخرجة عطية عادل خيري، ثم ندوة الطب الصيني للدكتور يحيى فوزي في الرابعة عصراً.