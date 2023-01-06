الأربعاء المقبل.. افتتاح معرض القاهرة عنواني للفنان رضا خليل

يحتضن جاليري آرت كورنر بالزمالك، افتتاح معرض "القاهرة عنواني"، للفنان التشكيلي رضا خليل، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء الموافق 11 يناير الجاري، والذي يستمر حتى الأول من فبراير 2023 .

وعن معرضه قال الفنان رضا خليل لــ "الدستور"، يفتتح المعرض المعماري الكبير عصام صفي الدين، والباحث والكاتب الصحفي محمود التميمي، ويعد المعرض هو احتفاء واحتفال بالقاهرة ومعمارها وهوامشها، لعلاقة تفاعلية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما.

- فكرة المعرض

وحول فكرة المعرض تابع “خليل”: انبثقت فكرة المعرض، بعد أن تعرفت بعدد من محبي القاهرة ومجاذيبها، وبالتعاون مع مشروع القاهرة عنواني والذي يقوده الباحث الموسوعي محمود التميمي، وجدنا أن إقامة معرض القاهرة من صميم رسالة المشروع وبالطبع كان هناك تشجيع من المحبين كالصديقة شيرين حمدي وزوجها ، فكانوا دائمي التشجيع لي لإقامة هذا المعرض، والذي يضم المعرض حوالي 40 لوحة بالألوان الزيتية والأكريليك عن القاهرة وخباياها منذ بداية التسعينات وحتى الآن .

وأضاف في البدايات وبعد رجوعي من بلاد الغرب لدراسة الفنون والرسم، وجدت ضالتي في المدينة العريقة، شاب صغير يبحث عن مستقبل غامض ومشوش، لا يملك إلا اليقين وحب الفن وقلب يتسع العالم، استقبل شروق الشمس على جفنيها، وأتجول بين دروبها وأسرارها، واتعرف عليها، كمحب قابل حبه الأول، مع أني من أبنائها.

وتابع الفنان التشكيلي، استوعبتني المدينة الكبيرة، وبدأت تبوح لي ببعض مكنوناتها، كنت أنضج وأكبر وأراقبها وهي تكبر معي ويشيخ بعضها ويهمل بعضها، بل ويقتلع منها أجزاء وهي صامدة شامخة، وعلمتني أن زول درس بعد المرور من بواباتها الكبيرة، ينبغي أن تكون شامخا بإرتفاع هذه البوابات، فمن هنا مر "بيبرس الجاشنكير"، وهنا شنق "طومان باي" لعدم تفريطه في المسؤولية.

وأكد أن مدينة القاهرة لا تبوح بأسرارها إلا للمحبين بل للعاشقين المتيمين بها، في الرحلة قابلت أشخاصا مؤثرين وحقيقيين وعابرين يظهرون ويختفون أعطوني الثقة والإلهام، وما بين بساطتها وغموضها عشت أياما عظيمة.