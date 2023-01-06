سفينة الكتب «لوجوس هوب» تستقبل 6 آلاف زائر فى يومها الأول بميناء بورسعيد

استقبلت سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى حوالي ٦٠٠٠ زائر من أبناء بورسعيد وزائريها منذ وصولها، حيث بدأت السفينة في استقبال الزائرين أمس الخميس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما، فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.

وأشاد مسئولو سفينة الكتب "logos hope" بالترتيبات التنظيمية والأمنية التي اتخذتها جميع الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد لاستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة، كما أعرب فريق عمل السفينة عن سعادتهم بزيارة مدينة بورسعيد الباسلة، مؤكدين حرصهم على زيارة كافة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد، خلال فترة زيارتهم المحافظة.

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال السفينة، وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد، كما وجّه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، وإعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، كما وجّه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والأتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.

نائب المحافظ يتفقد سفينة الكتب "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد

وفي شأن آخر كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، بتفقد سفينة الكتب لوجوس هوب بميناء بورسعيد، ورحب نائب المحافظ بالزوار من ممثلي السفارات والقنصليات وطاقم السفينة بالكامل في جمهورية مصر العربية ومحافظة بورسعيد.

IMG-20230105-WA0105