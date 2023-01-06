تطوير العشوائيات فى سوهاج.. بناء وتسليم 207 وحدات سكنية لأهالى منطقة السماكين

شهدت محافظة سوهاج تطويرًا شاملًا خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء عدد من المشروعات المهمة التي تخدم أهالي المحافظة، وأهمها تطوير العشوائيات بسوهاج.

ويأتي ملف تطوير العشوائيات ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين حياة سكانها، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم بناء وتسليم 207 وحدات لسكان منطقة السماكين وتوفير 18 محلاً للسكان.

كما عملت الدولة على توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الصرف الصحي وفرش الوحدات بالكامل، بالإضافة إلى توفير سكن كريم لـ824 مواطنًا بتكلفة 35 مليون جنيه، وأيضًا إنشاء محور رئيسي وممشى على النيل مفتوح كمتنفس لأهالي المنطقة.

وافتتح الرئيس السيسي، أمس، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.