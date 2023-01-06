الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تطوير العشوائيات فى سوهاج.. بناء وتسليم 207 وحدات سكنية لأهالى منطقة السماكين

جريدة الدستور

شهدت محافظة سوهاج تطويرًا شاملًا خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء عدد من المشروعات المهمة التي تخدم أهالي المحافظة، وأهمها تطوير العشوائيات بسوهاج.

ويأتي ملف تطوير العشوائيات ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة وتحسين حياة سكانها، على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم بناء وتسليم 207 وحدات لسكان منطقة السماكين وتوفير 18 محلاً للسكان.

كما عملت الدولة على توفير مياه شرب نظيفة وتطوير الصرف الصحي وفرش الوحدات بالكامل، بالإضافة إلى توفير سكن كريم لـ824 مواطنًا بتكلفة 35 مليون جنيه، وأيضًا إنشاء محور رئيسي وممشى على النيل مفتوح كمتنفس لأهالي المنطقة.

وافتتح  الرئيس السيسي، أمس، عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، وأكد خلال كلمته أن تكلفة التطوير في محافظة سوهاج وصلت إلى 102 مليار جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يزور إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على منطقتين فى دونيتسك

«حشيش الزمالك» يصل لصحيفة برتغالية (صورة)

حرب شوارع.. تفاصيل ما يحدث في المكسيك بين الجيش وعصابات المخدرات

وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه روسيا يدخل حيز التنفيذ

البتلو بـ180 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى