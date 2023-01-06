الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل مسن داخل منزله بالشرقية

قام ضباط قسم شرطة بلبيس، بتكثيف جهودهم، لضبط المتهم بقتل مسن داخل منزله بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بدافع السرقة، وجارِ تحديد هوية المتهم للعمل على ضبطه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "مسن"، 70 عامًا مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وكشفت التحريات الأولية، عن تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارِ ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إداري قسم شرطة بلبيس، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.