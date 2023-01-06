الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل مسن داخل منزله بالشرقية

جثة مسن
جثة مسن

قام ضباط قسم شرطة بلبيس، بتكثيف جهودهم، لضبط المتهم بقتل مسن داخل منزله بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بدافع السرقة، وجارِ تحديد هوية المتهم للعمل على ضبطه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "مسن"، 70 عامًا مقيم بندر بلبيس، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وكشفت التحريات الأولية، عن تسلل أحد الأشخاص لمنزل المجنى عليه وقام بالتعدي عليه بسلاح أبيض، لسرقته ولاذا بالفرار، ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس جهودهم لتحديد هوية المتهم وجارِ ضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 62 إداري قسم شرطة بلبيس، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

شرطة بلبيس مسن محافظة الشرقية المتهم الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يزور إيبارشيات ديروط والقوصية ومنفلوط للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه روسيا يدخل حيز التنفيذ

القوات الأوكرانية تطلق 4 قذائف على منطقتين فى دونيتسك

«حشيش الزمالك» يصل لصحيفة برتغالية (صورة)

حرب شوارع.. تفاصيل ما يحدث في المكسيك بين الجيش وعصابات المخدرات

البتلو بـ180 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

سيناتور تطالب الكونجرس الأمريكى بوقف تمويل نظام الفصل العنصرى الإسرائيلى

التحرير الفلسطينية تؤكد التصدى لفرض الاحتلال الإسرائيلى الواقع على الأرض بالبناء والتوسع

السفير الإسرائيلى: مصدوم بسبب اجتماع مجلس الأمن حول اقتحام بن غفير للأقصى