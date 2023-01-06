هيئة المسح الأمريكية: بركان كيلاويا في هاواي بدأ بالثوران

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن بركان كيلاويا في هاواي بدأ بالثوران داخل فوهته العليا، عقب أقل من شهر من توقف البركان الأكبر "ماونا لوا" عن إطلاق الحمم البركانية.

وأضافت هيئة المسح الأمريكية أن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب، تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان، في حديقة هاواي للبراكين الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن صور كاميرا الويب تظهر شقوقا في قاعدة الفوهة تولد تدفقات من الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة، موضحا أنه سيتم إعادة تقييم المخاطر مع تقدم الثوران، وفقا لموقع أكسيوس.

يجدر الإشارة إلى أن هيئة المسح الجيولوجي رفعت مستوى التأهب لبركان كيلاويا، بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان.

ويعتبر كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وقد ثار آخر مرة لمدة 16 شهرا بدءا من سبتمبر 2021، ولمدة أسبوعين تقريبا بدءا من 27 نوفمبر، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

- استمرار التحذيرات من الفيضانات في كاليفورنيا بعد عاصفة قوية

وكانت تحذيرات عدة لا تزال سارية في كاليفورنيا من احتمال حصول فيضانات بعد مرور عاصفة عاتية حرمت عشرات آلاف الأشخاص من التيار الكهربائي، وأوقعت قتلين على الأقل فيما يتوقع خبراء في الأحوال الجوية عواصف أخرى.

وضربت وسط الولاية وشمالها عاصفة ترافقت مع رياح وصلت سرعتها أحيانا إلى 160 كيلومترًا في الساعة في بعض المناطق، ومع أمطار غزيرة. وتسببت كذلك بفيضانات كثيرة ما أدى إلى قطع طرقات وحرمان أكثر من 190 ألف منزل من التيار الكهربائي على ما أفاد موقع "باور أوتيتج" المتخصص.

وقضى شخصان على الأقل أحدهما طفل صغير كان في منزل نقال سقطت عليه شجرة، وضربت العاصفة كالفيورنيا فيما المنطقة لا تزال تعاني من سلسلة من العواصف العنيفة سجلت في نهاية ديسمبر.

وتعود العاصفة الأخيرة إلى ليلة رأس السنة وقد تسببت بفيضانات وبانقطاع للتيار الكهربائي، وجعلت التربة مشبعة بالمياه. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية إن مدينة سان فرناسيسكو عرفت أكثر عشرة أيام ماطرة منذ العام 1871 مع تساقط 28 سنتمترًا.