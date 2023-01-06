قبل استضافتها قداس العيد.. أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابًا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

ويشارك الأقباط قداس العيد فى كاتدرائية «ميلاد المسيح»، للعام الثاني على التوالي بعد توقف عامين متتاليين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الكنائس المختلفة عن توفير مواصلات، ذهابًا وعودة، للمقبولين، مع إمكانية الذهاب إلى الكاتدرائية بالسيارات الخاصة، مشيرة إلى أن أبواب الكاتدرائية ستُفتح فى الخامسة مساء اليوم، على أن يبدأ القداس من السابعة حتى الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة.

- أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الادارية الجديدة، الذي تستضيف قداس عيد الميلاد المجيد:

- تقع كاتدرائية ميلاد المسيح على مساحة 15 فدانا أى ما يعادل 63 ألف متر مربع، تتضمن كنيسة الشعب تسع لنحو 1000 مواطن.

- تحتوى كنيسة الشعب على ساحة رئيسة إضافة إلى مبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

- تعد كنيسة العاصمة الإدارية أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط.

- مبنى الكاتدرائية يسع لـ 8200 فرد وهو عبارة عن "بدروم" وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

- افتتحت الكاتدرائية في السادس من يناير 2019 خلال الاحتفال بعيد الميلاد وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني.

- التشكيل الرئيسي للكنيسة عبارة عن صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين قطر كلاً منهم 40 متر يشكلَا صليب، وفى تقابلهم فى وسط الصحن قبة الكاتدرائية (Dome) بقطر 40 متر ترتفع 39 متر عن سطح الأرض محملة على عدد أربعة عقود رئيسية (Arches) بنفس القطر.

- تتضمن أنصاف قباب فى الجهات الشمالية والقبلية والغربية على الجانبين يوجد ممرين جانبيين يتغطى كلاً منهما بقبوات متقاطعة قطر كلاً منهم 6 متر.

- تم مراعاة أن تكون منطقة الهياكل أن يكون أعلى الهيكل الرئيسى قبة بقطر 15 مترا وقباب الهياكل الجانبية بقطر 10 أمتار، وتم تصميم عدد 2 منارة ملحقة بمبنى الكاتدرائية.

- تم تصميم المنارة بتشكيل من عناصر من العمارة القبطية وروعى أن تحتوى على عدد من الأجراس أعلى المنارة.