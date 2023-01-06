الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد آدم: ويجز عمل طفرة فنية وقدم نوعًا جديدًا من الغناء

أحمد آدم
أحمد آدم

أكد النجم أحمد آدم، أن ويجز حقق طفرة في مجال الغناء وقدم نوعا جديدا من الغناء وهو ليس راب ولكن اسمه تراب، قائلا: "ويجز بيعمل طفرة وعامل نوع غناء جديد وهو مش راب ولكن اسمه تراب وهذا التراب هو شبه المزيكا العالمية النحاسية الجامد اللي بره".

وأضاف احمد آدم، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أغاني مغنين الراب  فيها كلام كثير غير مفهوم، مقرا بأنه لا يفهم هذه النوعية من الاغاني متابعا: "أغاني الرب مش بفهمها وطول الوقت حاسس أن في حد هيهجم عليا".

ويجز تمرد على أغاني الراب

وتابع: "فى تمرد في كلمات أغاني الراب وده اللي خلى في مغنين زي ويجز ومروان بابلو وهذه النوعية من المغنين الشباب"، لافتا إلى أن فيلم 200 جنيه حقق ايرادات ولكن هذه الأفلام لها حسابات معينة.

أحمد أدم ويجز أغاني الراب تمرد أغاني

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