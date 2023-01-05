أستاذ زراعة حيوية: سعر الدواجن اليوم الأعلى فى التاريخ

كشف الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات، عن آخر تطورات وارتفاعات أسعار الدواجن خاصة بعد الإفراج عن شحنات كبيرة من الأعلاف.

وقال خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تستورد 62% من الغذاء، وهناك أزمة كبيرة في الذرة الصفراء والفول الصويا، مشددًا على أن سعر الدواجن بـ61 جنيه هو الأعلى في التاريخ، نعتمد على استيراد القمح والأعلاف كما نستورد 97% من زيوت الأكل.

وأوضح أن هناك خطة لتعظيم إنتاجية المنتج من خلال طرق جديدة في الزراعة على أساس علمي، من خلال فكر متطور لتحالف من 4 جامعات لتعظيم المنتجات الزراعية، مفيدا بأن مصر تمتلك أرض خصبة هي الأعلى والأكثر من بين الدول، منوهًا على أن مصر لا تمتلك خريطة سمادية والبرنامج السمادي ثابت غير مجدية.

وأشار إلى أنه ليس هناك ابتكار للحفاظ على الأراضي الزراعية، وهناك خطط لزيادة الانتاجية للمحاصيل الزراعية لكنها غير معممة على الدولة بأكملها، وتم رفع إنتاجية المحاصيل لـ3 أضعاف الانتاج من خلال فكر زراعي متطور زراعة حديثة وسماد مختلف، كما أنه تم تقديم مشروعات علمية لوزارة الزراعة، إلا أن الفريق العلمي التابع له يتم محاربته من قبل وزارة الزراعة.