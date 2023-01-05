الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى ينفرد بالصدارة.. تعرف على ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري بعد
ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

أكد النادي الأهلي على صدارته لترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الخميس، وذلك بفوزه على فريق نادي إنبي بهدفين نظيفين.

فيما تعادل نادي الزمالك ايجابيًا مع نظيره نادي الداخلية بهدف لكلا منهما في اللحظات الأخيرة، ليبتعد المارد الأحمر بالصدارة ويوسع الفارق بينه ونادي الزمالك إلى خمس نقاط، بعد السقوط نادي الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فريق أسوان في الجولة الماضية، وتعادله في الجولة الحالية، مما دفع جمهور الكرة للبحث عبر الإنترنت لمعرفة ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم.

ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي12930225+1730
2الزمالك12741227+1525
3فيوتشر11650125+723
4بيراميدز11623149+520
5غزل المحلة115331111018
6الاتحاد السكندري116051112-118
7سيراميكا كليوباترا114341513+215
8أسوان115061313015
9المقاولون العرب113621212015
10المصري 113531012-214
11طلائع الجيش113441317-413
12البنك الأهلي112451013-310
13سموحة1117348-410
14إنبي122461118-710
15فاركو11164811-39
16الداخلية12165613-79
17الإسماعيلي11146713-67
18حرس الحدود11146716-97

وافتتح نادي الأهلي وانبي والزمالك والداخلية الجولة الـ12 للدوري وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ10 وفي الجانب الأخر ارتفع رصيد نادي الزمالك إلى النقطة 25 وكذلك فريق الداخلية إلى 9 نقاط.

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ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الاهلى الزمالك بيراميدز الدوري

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