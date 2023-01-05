الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«كابيتانو مصر».. زيدان يهدي الشارة الذهبية للاعب مشاكس وخطير

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت فعاليات الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل كريس المصري، ومحمد زيدان ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وحرص محمد زيدان على مشاركتهم لحظاتهم بعدد من الحيل السحرية التي يفعلها، وقام بشرح عدد من الحيل التي قدمها معهم.

وتقام مباراة المجموعة الثانية بمواجهة قوية بين فريق علي أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس والفريقين عندهم رغبة كبيرة في الفوز في بداية مشوارهم الفني في البطولة والمباراة تقام بحضور محمد زيدان نجم منتخب مصر.

وعلق محمد زيدان على المباراة قائلاً: "المبارة قوية وفيها منافسة يماني ساخن على الكاس، يماني بيشخط في اللعيبة من سبيل التحفيز حسب طريقته". 

وقال أحمد الكاس: “أسلوبي هجومي مع الاتزان الدفاعي”.

وتابع اليماني :" بحب ألعب مهاجم ومحضرش من تحت كتير ومبحبش ارجع الكرة لحارس المرمى كتير أنا مبثقش في حراس المرمى أصلًا، هاجم واضرب في اللي قدام، دوس أكثر قدام". 

وانتهت المباراة بالتعادل لتنتقل إلى ضربات الجزاء والذي فاز فيها فريق اليماني.

وأعطى محمد زيدان الشارة الذهبية لأفضل لاعب من فريق اليماني ماندو "حازم محمود" رقم 7 الذي وصفه بأنه مهاجم مشاكس وخطير".

وتعني الشارة الذهبية أن لا قدر الله خسرت المباراة المقبلة المدير الفني لا يستطيع الاستغناء عنك. 

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