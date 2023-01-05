الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمير مرتضى منصور: هناك أخطاء بالجملة من التحكيم وتقدمنا بشكوى ضد أمين عمر

أمير مرتضى
أمير مرتضى

أكد أمير مرتضى منصور المشرف الكرة بنادي الزمالك، أن مستوى الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الأخيرة ليس هو المستوى الطبيعي للفريق، بالرغم من تحقيق الفوز في بعض المباريات.

وقال المشرف على الكرة في تصريحاته عقب المباراة: "هناك حالة من عدم التركيز في الفترة الأخيرة أثرت بالسلب على أداء ونتائج الفريق في المباريات".

وتابع أمير مرتضى قائلًا: "التحكيم قصة أخرى وهناك أخطاء كثيرة، والبنيني سامسون كانت له ركلة جزاء في الشوط الأول، كما أن حكم لقاء أسوان قام بتوجيه السباب لدكة بدلاء الزمالك، وتقدمنا بشكوى رسمية ضده".

وأضاف المشرف على الكرة قائلًا: "من أخطأ اليوم سيتم معاقبته، ولا يصح أن يدخل كل من أحمد فتوح وعبدالله جمعة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ويطالباه باستبعادهما من القائمة بسبب وجود كشف منشطات عقب المباراة".

أمير مرتضى منصور الحكم أمين عمر الزمالك الدورى المصرى

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