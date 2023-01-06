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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 6-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس اللطيف نهارًا على كافة أنحاء الجمهورية البارد في ساعات الصباح الباكر ومساءً مع غروب الشمس، مع تراجع فرص تساقط الأمطار التي تعرضت لها المناطق الساحلية والدلتا خلال الأيام الماضية، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 6-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة ليسود الطقس البارد في الصباح الباكر، اللطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، تراجع فرص سقوط الأمطار على البلاد فيما عدا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والمناطق القريبة من المسطحات المائية والسريعة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وقد تصل الشبورة إلى كثيفة تحد من الرؤية على مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة 

حسب بيان هيئة الأرصاد، جاءت درجات الحرارة على بعض المحافظات كالتالي: 

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  • القاهرة الكبرى ما بين 18- 20 درجة مئوية نهارًا ، و11 درجة ليلًا.
  • مدينة الإسكندرية ما بين 18 - 19 درجة مئوية نهارًا ، و13 درجة ليلًا .
  • وتسجل درجات الحرارة على محافظات شمال الصعيد (المنيا - أسيوط بنى سويف - الفيوم - سوهاج ) 19 درجة مئوية نهارًا، و9 درجات ليلًا.
  • سجلت درجات الحرارة على مدينة شرم الشيخ 23 درجة مئوية نهارًا، و15 درجة مئوية ليلًا.
الطقس الأرصاد الجوية الامطار الشبورة المائية الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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