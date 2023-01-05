مع بداية عام 2023.. سانت كاترين ودهب أفضل الوجهات السياحية في الشتاء

بالتزامن مع بداية العام الجديد وبدء موسم السياحة الشتوية في مصر، انطلقت عدد من المبادرات التي تروج لـ “أفضل الوجهات السياحية” لقضاء الإجازة في مصر نظرًا لتميزها بالجو الدافئ خلال فصل الشتاء.

ومؤخرًا اختارت صحيفة "ذا صن" البريطانية مصر على رأس قائمة الوجهات السياحية الدافئة في العالم، والتي يمكن للبريطانيين قضاء عطلتهم فيها والاستمتاع بشمس الشتاء الدافئة، تحت عنوان "أين يوجد جو دافئ فى يناير؟ أفضل وجهات لقضاء عطلات مشمسة في شتاء 2023.

عنان محمد، منظم رحلات داخلية، يقول لـ"الدستور" أن مع بداية احتفالات رأس السنة والعام الجديد فقد زاد معدل الوفود السياحية بشكل ملحوظ، كما زاد معدل المصريين الذين يقبلون على الرحلات الداخلية.

ينظم عنان رحلات داخلية خلال شهر يناير إلى سانت كاترين ومدينة دهب، معلقًا: "هي الأكثر جذبًا ورواجًا خلال الشتاء وخلال شهر يناير تحديدًا، اذ يفضل عدد كبير من الشباب خوض تجربة صعود جبل سانت كاترين في وقت الشروق وعندما يغطي الجليد قمة الجبل، لذا يزداد الاقبال على سانت كاترين ودهب من قبل المصريين والاجانب".

يضيف عنان: "أيضًا يزداد الاقبال على وجهتي الاقصر واسوان وخاصةً من قبل الوفود السياحية الاجنبية، وذلك بسبب تميزهم بالجو الدافئ طوال فصل الشتاء، إذ تفضل الوفود الأجنبية المواقع السياحية الفرعونية للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وأيضًا انظم عدد من الحفلات الداخلية للمصريين إلى الأقصر وأسوان".

أفضل الوجهات السياحية للبريطانين

صحيفة "ذا صن" أشارت الى أن مصر هي وجهة شهيرة للبريطانيين على مدار العام فان متوسط درجة الحرارة فى مصر هو 19 درجة مئوية، كما انها مكان رائع للذهاب إليه للاستمتاع ببعض شمس الشتاء، وتستغرق الرحلة إلى هناك أربع ساعات و40 دقيقة، مما يجعلها واحدة من الوجهات الأقصر في القائمة، ووجهة مفضلة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل بصمتهم الكربونية أو وقت رحلتهم لقضاء عطلة قريبة من البلاد.

محمود ياسر، أحد المشاركين في مبادرة "قضاء الشتاء في مصر"، يقول أن مبادرة "الشتاء في مصر" انطلقت منذ أكثر من موسم خلال الثلاث اعوام الماضية، وكان الهدف منها هو الترويج لاهم المعالم السياحية الشتوية في مصر.

يوضح: "يوجد في مصر العديد من المقاصد السياحية المميزة لقضاء الشتاء فيها وليس فقط الأقصر وأسوان، وبالفعل استطاعت المبادرة في الترويج الى معالم اخرى مثل واحة سيوة ودهب وطابا وغيرهم من المدن السياحية في مصر".

2019 الأعلى إيرادات سياحيًا

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن الإيرادات السياحية للبلاد تحسنت خلال العام 2021 - 2022 بنحو 5.9 مليار دولار لتسجل نحو 10.7 مليار دولار وذلك مقابل نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021.

وحققت مصر أعلى إيرادات في قطاع السياحة في تاريخها خلال العام 2019 تجاوزت 13.03 مليار دولار، وزارها خلال هذا العام 13.1 مليون سائح، وذلك على الرغم من، لافتًا إلى أن ارتفاع هذه المعدلات يعد أداءً جيدًا خاصةً مع تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.