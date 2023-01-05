الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

خلال الزيارة
خلال الزيارة

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، المقر البابوي بالقاهرة، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا، وأبناء مصر المسيحيين، بالداخل والخارج، بدوام الصحة والخير.

من جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني تقديره لحرص رئيس الوزراء على القدوم للمقر البابوي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، عقب يوم طويل فى سوهاج، متمنياً للحكومة والدولة المصرية المزيد من النجاح في مسيرة التقدم والبناء، وراجياً أن ينعم الله على مصر وشعبها بدوام الأمن والرخاء.

وثمن البابا جهود الحكومة في التواصل الفاعل مع الرأي العام، بلغة تناسب العصر، مدللاً على ذلك باستخدام أدوات عصرية مثل "الإنفوجراف" الذي يعده مركز معلومات مجلس الوزراء، وييسر وصول المعلومة بصورة دقيقة ومبسطة.

وتمنى البابا أن تعبر مصر بسلام جميع التحديات الراهنة، معتبرا ارتباط بداية العام بموسم الأعياد إشارة إيجابية تبعث على الأمل في تجاوز الأزمة، مؤكداً: "برغم الصعوبات يد الله لن تترك مصر".

وأكد البابا أن الزيارة الرئاسية اليوم إلى محافظة سوهاج، رسالة مهمة تعكس اهتمام الدولة بالصعيد وأبنائه.

وعقّب رئيس الوزراء مؤكدا أن مصر قادرة، بعون الله، على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها دول العالم أجمع حاليا، ومن بينها مصر، مشددا على عزم الدولة على مواصلة جهود البناء والتنمية.

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الاحتفال بعيد الميلاد البابا تواضروس الثاني الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية الكرازة المرقسية المسيحيين

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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