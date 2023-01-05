الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة البريطانية تتعهد بكبح الإضرابات وتطالب النقابات بإنهائها

بريطانيا
بريطانيا

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، بكبح الإضرابات وتطالب النقابات بإنهائها، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية. 

ودعا رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، الشعب البريطاني إلى التفاؤل بالعام الجديد 2023 وعدم الشعور بالقلق إزاء الوضع الراهن في المملكة المتحدة.

وقال سوناك- في خطاب له أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "أريدك أن تعرف أنني بصفتي رئيس وزرائك، سأعمل ليل نهار لتغيير ذلك، ليس فقط من خلال توفير الراحة للأشهر المقبلة، ولكن أيضًا من خلال تغيير بلدنا وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا، مستقبل يعيد التفاؤل والأمل والفخر لبريطانيا".

وأضاف أن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءً عاجلًا، حيث تمت زيادة سعة الأسرة بمقدار 7 آلاف سرير إضافي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخاصة في قسم الحوادث والطوارئ، حيث انتظر المرضى حتى ثمانية أيام في أقسام الحوادث والطوارئ لحصولهم على سرير في المستشفى، كما تعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل عاجل على المزيد من الخطط لطوارئ السيارات وسيارات الإسعاف.

وفيما يتعلق بالإضرابات، قال سوناك: "نحن نقدر بشكل كبير عمال القطاع العام مثل الممرضات، لهذا السبب نريد حوارًا منطقيًا مع النقابات حول ما هو مسئول وعادل لبلدنا".

وأشار إلى أنه منذ توليه رئاسة وزراء البلاد، تم إحراز استقرار في الاقتصاد وكذلك استقرار لمعدلات الرهن العقاري للأفراد، وتم تقديم 26 مليار جنيه إسترليني دعمًا لتكاليف المعيشة، بالإضافة لاستثمار مليارات أخرى في المدارس وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن هناك 5 وعود ستقوم حكومته بها خلال الفترة المقبلة، وهي خفض التضخم إلى النصف، ونمو الاقتصاد، وتقليل الديون وخفض قوائم الانتظار في مستشفيات بريطانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب الصغيرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية بريطانية.

الاضطرابات النفايات انهائها بريطانيا الحكومة البريطانية

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