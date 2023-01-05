الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لمكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار في السويس

اجتماع محافظ السويس
اجتماع محافظ السويس

تشهد أسواق السويس حملات رقابية لضبط الأسعار والتصدي لأي محاولة احتكار لأي سلعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي الغرفة التجارية والتموين ومباحث التموين والأحياء باستمرار الحملات والتفتيش والمتابعة اليومية للسوق والمحلات والمجمعات واقامة شوادر لتوفير جميع السلع الغذائية الاساسية ومنع الاحتكار لأي سلعة، فضلًا عن جودتها وضبط الاسعار لتكون في متناول جميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر اللقاء من القيادات الأمنية اللواء محمد صفار نائب مدير الأمن ورئيس مباحث التموين ومحمد رشاد مدير عام التموين ومحمد الملاح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس وفرع جهاز حماية المستهلك والمكتب الفني ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية والأجهزة المعنية، ومشروع الأسواق بالمحافظة.

وفي اللقاء شدد اللواء عبد المجيد صقر على الغرفة التجارية المصرية بالسويس بسرعة عمل شوادر ومعارض أهلًا رمضان في كل الاحياء لتخدم المواطن البسيط لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسبه والتأكيد على منع الاستغلال من أي تاجر، واتخاذ إجراءات قانونية شديدة ومحاسبة من يتلاعب بقوت الشعب ويرفع أسعار السلع الغذائية من بعض التجار المستغلين، مطالبًا جميع الحضور بالوقوف في صف المواطن البسيط وتوفير احتياجاته.

وكلف المحافظ مديرية التموين بتوفيرالسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية والتأكيد على توفير السلع ومتابعة الاسعار بمنافذ البيع ومنافذ أمان.

ورحب بإقامة أي منافذ في مناطق تجمعات السكان بالسويس، بهدف مواجهة احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة، مشددًا على استمرار عمل مبادرات لضبط وتوفير السلع، كذلك كلف بفتح شوادر لبيع اللحوم والسلع الاساسية والدواجن والبيض والأسماك والخضر والفاكهة مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على المحلات وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد؛ لمتابعة القرارات الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع بجميع الأحياء ومنع الاستغلال وإغلاق أي محلات تستغل المواطنين وتبيع بأسعار باهظة.

اجتماع محافظ السويس الأسعار السلع احتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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