اتحاد العمال: الرئيس السيسي غير واقع الحياة في الجنوب

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن محافظات الصعيد شهدت على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي، إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة والعديد من الإنجازات الغير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي يواجهها صعيد مصر الذي عاني من التهميش لعقود طويلة مؤكدا أن التنمية التي تحدث في محافظات الصعيد إعجاز بكل المقاييس.

وأشاد “البدوي” بحرص الرئيس على التواجد وسط المواطنين بشكل دائم في المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع أن يغير الواقع في صعيد مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة وضخ استثمارات في جميع المجالات فضلًا عن رفع البنية التحتية لهذه المحافظات وتقديم الخدمات بجودة أفضل للمواطنيين.

وأوضح البدوي، أن ثمار الجمهورية الجديدة تمتد إلى كل محافظات مصروالدولة حريصة على تنمية كل شبر، مشيرا إلى خطة القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية به، حيث أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى .

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية في الصعيد ستقلل من معدلات البطالة وستقلل أيضل من هجرة أبناء الصعيد إلى العاصمة كما كان يحدث في الماضي بسبب عدم توافر فرص العمل في الجنوب.