الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتحاد العمال: الرئيس السيسي غير واقع الحياة في الجنوب

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن محافظات الصعيد شهدت على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي، إقامة العديد من المشروعات القومية العملاقة والعديد من الإنجازات الغير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي  خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي يواجهها صعيد مصر الذي عاني  من التهميش لعقود طويلة مؤكدا أن التنمية التي تحدث في محافظات الصعيد إعجاز بكل المقاييس.  

وأشاد “البدوي” بحرص الرئيس على التواجد وسط المواطنين بشكل دائم في المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الرئيس استطاع أن يغير الواقع في صعيد مصر من خلال  تنفيذ مشروعات عملاقة وضخ استثمارات في جميع المجالات فضلًا عن رفع البنية التحتية  لهذه المحافظات وتقديم الخدمات  بجودة أفضل للمواطنيين.

وأوضح البدوي، أن ثمار الجمهورية الجديدة تمتد إلى كل محافظات مصروالدولة حريصة على تنمية كل شبر، مشيرا إلى خطة القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية به، حيث أن  ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى .

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية في الصعيد ستقلل من معدلات البطالة وستقلل أيضل من هجرة أبناء الصعيد إلى العاصمة كما كان يحدث في الماضي  بسبب عدم توافر فرص العمل في  الجنوب.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر محافظات الصعيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات التنموية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

رئيس أزهر السويس يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

كابتن علياء ثابت: تكريم رئيس الجمهورية حلم وإحساس لا يوصف

78 قرار تصالح على مخالفات البناء «نموذج 10» لأهالي مدينة شرم الشيخ

الصعيد بيتغير.. تفاصيل افتتاح الرئيس السيسى المشروعات التنموية فى محافظة سوهاج

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمنشأة القناطر

الضوء الشارد وشيخ العرب همام.. أشهر الأعمال التلفزيونية الصعيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

د هند جاد

«أوراق الورد».. على مسرح النسيان..

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

«بابا نويل» وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى