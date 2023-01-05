الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك.. سامسون يقود الهجوم أمام الداخلية

الزمالك
الزمالك

أعلن جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

جاء تشكيل الزمالك أمام الداخلية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغنى - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور- أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبالله "نيمار".

خط الهجوم: سامسون أكينولا.

وتضم دكة بدلاء الزمالك كلا من:

محمد صبحي، مصطفى الزناري، محمد عبدالشافي، محمد طارق، عبدالله جمعة، نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، مصطفى شلبي، وسيف الجزيري.

سامسون أكينيولا الداخلية الزمالك الدورى المصرى

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