الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات الجيرة السبب.. حبس شقيقين بتهمة قتل «ميكانيكى» فى كفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل ميكانيكى بمنطقة المدينة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية كانت مع بلاغ تلقته مديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة المدينة الصناعية دائرة القسم بين شقيقين وميكانيكي؛ بسبب خلافات الجيرة بينهم، ووجود قتيل.

على الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "ع.ع.أ"، 52 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بناحية المدينة الصناعية بغرب كفر الشيخ دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، و"أ.ا"، 40 عامًا، فكهاني، وشقيقه "م.أ"، 53 عامًا، صاحب محل زيوت، ويقيمان بنفس عنوان الأول، أسفرت عن طعن الشقيقين للأول ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته لدى وصوله مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التحقيقات عن وجود خلافات بين المجني عليه الميكانيكي، والشقيقان الفاكهاني، وصاحب محل الزيوت بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتجددت لحظة وقوع المشاجرة بمنطقة المدينة الصناعية بغرب مدينة كفر الشيخ ما أدى إلى تعدي الشقيقين على الميكانيكي بسلاح أبيض "سكين" استقرت في منطقة الصدر ما أدى إلى وفاته.

وألقى القبض على الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وفق ما جرى ذكره، تحرر المحضر رقم 37 لسنة 2023 إدارى قسم ثان شرطة كفر الشيخ، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت حبس الشقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت محكمة جنح بندر كفر الشيخ حبسهما 15 يومًا.

تجديد حبس شقيقين متهمين قتل ميكانيكي كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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