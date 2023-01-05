رسميًا.. تغيير موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغيير موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنظيره اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

بينما يواجه فريق الهلال –حامل اللقب- نظيره الفيحاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، بيانًا رسميًا، أفاد خلاله تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وبناءً عليه، من المقرر إقامة مباراة النصر واتحاد جدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك يوم الخميس الموافق 26 يناير المقبل، بدلًا من الأربعاء الموافق 25 يناير.

بينما تُقام مباراة الهلال والفيحاء، في تمام الخامسة مساءً، وذلك يوم الخميس 26 يناير، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

تأجيل مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

يذكر أن نادي النصر السعودي قد أعلن، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الفريق أمام الطائي، المقرر إقامتها اليوم الخميس، على ملعب "مرسول بارك"، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

وأصدر النادي السعودي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله: "نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة الفريق أمام الطائي".

وأضاف نادي النصر السعودي، في بيانه: "وبناءً عليه، ستقام مباراة النصر والطائي غدًا الجمعة بإذن الله".

ويتصدر فريق النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد فريق الطائي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد خوض 11 جولة حتى الآن.

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

بينما يستعد فريق اتحاد جدة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الهلال، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد فريق اتحاد جدة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، متفوقًا على الهلال صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة.