الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تختتم تدريبا على التفصيل والحياكة بالمنيا

ورشة عمل
ورشة عمل

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن متابعة الاختبارالنظرى والعملى النهائى للبرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبيوها أبو قرقاص، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره للوزارة، أنه حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبى وعمل الاختبار النهائى للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بحضور علاء عبد المعبود مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، بعد انتهاء مدة الساعات التدريبية المقررة للدورة التدريبية ومدتها 150 ساعة تدريبية وشمل الاختبار جانبين نظرى وأخر عملي.

وأكد مدير المدريرة أنه بعد انتهاء التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة في المحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتاهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

متابعة حادث حريق بمصنع “العربية لإعادة تدوير الإطارات”

وكانت وزارة القوى العاملة، قد تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن،بشأن متابعة حادث حريق بمصنع"العربية لإعادة تدوير الإطارات" بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان، تسبب في  وقوع 3 حالات وفاة، وإصابة ثلاثة آخرون، وجميعهم مواطنين مصريين عاملين في الأردن.

وقال التقرير إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث، والاطمئنان على حالة المصابين، في إطار توجيهاته المستمرة بحماية ورعاية حقوق المواطنين العاملين في الخارج، وبذل كافة المساعي لحل المشكلات العمالية، ومتابعة أحوالهم لحظة بلحظة.

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وائل لطفي

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