كان يقرأ سيناريو مسلسل.. تفاصيل اليوم الأخير في حياة ممدوح عبدالعليم

تحل اليوم الخميس 5 يناير، ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في 10 نوفمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.

وقدم "عبدالعليم" العديد من الأعمال المختلفة والتي لاقت انطباعات ايجابية متنوعه بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وحقق شهرة واسعة بشخصية "رامي قشوع"، والتي عاشت مع الجمهور حتى وقتنا الحالي.

- بداياته في عالم التمثيل

تتلمذ النجم الراحل على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثم على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفزيونية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" .

وتزوج من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها عدد من الأعمال الدرامية، ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

- تفاصيل يوم وفاته

وعن يوم وفاته، قالت زوجته الإعلامية شافكي المنيري في تصريح تلفزيوني لأحد البرامج الفنية، "يوم الوفاة كان بيقرأ الصبح كعادته، وكان بيقرأ سيناريو الجزء الأخير من (ليالي الحلمية)، وكان قاعد مع هنا، وأنا خرجت ألعب رياضة، كلمته وسألته هتعمل إيه، قال هروج الجيم، وبعد كده كان معزوم عند أصحابه، هو راح الجيم فعلا بس أنا كنت مشيت من النادي، وما أخدش في الجيم نص ساعة وحصلت الوفاة".