الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كان يقرأ سيناريو مسلسل.. تفاصيل اليوم الأخير في حياة ممدوح عبدالعليم

ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم

تحل اليوم الخميس 5 يناير، ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم ، الذي ولد في 10 نوفمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا. 

وقدم "عبدالعليم" العديد من الأعمال المختلفة والتي لاقت انطباعات ايجابية متنوعه بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وحقق شهرة واسعة بشخصية "رامي قشوع"، والتي عاشت مع الجمهور حتى وقتنا الحالي.

- بداياته في عالم التمثيل

تتلمذ النجم الراحل على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثم على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، حيث بدأ مشواره في التمثيل فعليًّا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفزيونية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" .

وتزوج من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها  عدد من الأعمال الدرامية، ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

- تفاصيل يوم وفاته

وعن يوم وفاته، قالت زوجته الإعلامية شافكي المنيري في تصريح تلفزيوني لأحد البرامج الفنية، "يوم الوفاة كان بيقرأ الصبح كعادته، وكان بيقرأ سيناريو الجزء الأخير من (ليالي الحلمية)، وكان قاعد مع هنا، وأنا خرجت ألعب رياضة، كلمته وسألته هتعمل إيه، قال هروج الجيم، وبعد كده كان معزوم عند أصحابه، هو راح الجيم فعلا بس أنا كنت مشيت من النادي، وما أخدش في الجيم نص ساعة وحصلت الوفاة".

الإعلامية شافكي المنيري المخرج نور الدمرداش المخرجة انعام محمد علي ممدوح عبد العليم ممدوح عبدالعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لشباب سوهاج: «كنتوا ملهمين بأفكاركم وأنا هبسطكم»

نماذج مشرفة.. السيسى يستمع لشرح ابتكارات شباب سوهاج فى مختلف المجالات

التحفظ على عاطل دهس مواطنًا أعلى دائرى المنيب بالعمرانية

الرئيس السيسى: «الصعيد ماكانش مهمل بس البلد ماكانتش قادرة»

الرئيس السيسى لـ شباب سوهاج: «الدعم موجود.. والأرقام اللى متتخيلوهاش هتتوفر لكم»

«رفضت العمل كخادمة».. حبس عامل قتل شقيقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى