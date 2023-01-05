معارضي إخناتون.. مقبرة في الأقصر تكشف أسرار أبرز فترات مصر القديمة

عثر فريق من علماء الآثار الإسبان على 60 مومياء مدفونة في مقبرتين في مدينة الأقصر عاصمة مصر القديمة، وترتبط الغرف المكتشفة حديثًا بمقبرة أمنحتب-هوي، والتي تتكون من كنيسة صغيرة بها 30 عمودًا، حيث شغل منصب وزير مسئول رفيع المستوى في الأسرة الثامنة عشرة، في عهد الفرعون أمنحتب الثالث، الذي كان على العرش منذ عام 1390 قبل الميلاد، وحتى عام 1352 قبل الميلاد.

وبحسب موقع "آرت نيت" الأمريكي، فقد قال فرانسيسكو جيه مارتن، رئيس مشروع الوزير أمنحتب هوي “إنه موقع غني جدًا ونحن نكتشف أشياء كثيرة، لقد بدأوا في بناء مقابر أخرى من سلالات مختلفة داخل قبر الوزير لأن المكان كان مقدسًا”.

أسرار إخناتون ومعارضيه

وتابع الموقع الأمريكي، أن أهمية المقبرة تأتي من معارض أمنحتب-هوي جهود أخناتون، نجل أمنحتب الثالث ووريثه، للتخلي عن الشرك في مصر القديم لصالح عبادة إله واحد فقط، آتون، وهو في الأصل أحد جوانب إله الشمس التقليدي، رع ، آتون، الذي يمثل قرص الشمس، والذي أصبح محور نظام ديني جديد مثير للجدل يُعرف باسم Atenism، وفيما بعد "بدعة العمارنة".

وأضاف أنه بصفته زعيم المعارضة لهذا الدين الجديد المثير للجدل، استمر أمنحتب هوي في التأثير بشكل كبير بعد وفاته على الشعب المصري، وكان يعتبر شهيدًا.

وقالت تيريزا بيدمان، المديرة المشاركة للمشروع، إن المومياوات التي تم العثور عليها في الغرف المجاورة لمثواه الأخير "كانت من كبار رجال الدين في آمون الطيبة" الذين اعتقدوا أن قبره مكان مرموق، أدى ذلك إلى إنشاء مقبرة داخل قبر الوزير".

وأشار الموقع إلى أنه على مدى السنوات الـ 14 الماضية، اكتشف مشروع الوزير أمنحتب هوي حوالي 200 مومياء كاملة، والقطع الأثرية من الحفريات معروضة حاليا في معرض "كنوز الوزير أمنحتب هوي" بمتحف الأقصر.

وتابع أنه ومن المقرر استئناف أعمال التنقيب في سبتمبر المقبل، مع استمرار الفريق في جهوده لإعادة بناء أعمدة المقبرة، وحتى الآن، أعيد بناء 14 مبنى حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من ستة أخرى في العام المقبل.

وفي العام الماضي، اكتشف علماء الآثار في مقبرة سقارة بالقرب من القاهرة 250 مومياء مدفونة بـ 150 برونزية. تم ترتيب الاكتشاف المذهل للصحفيين في حدث صحفي استضافته عند سفح هرم خطوة زوسر.