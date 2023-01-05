الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الخلافات تقود شقيقين إلى قتل شقيقهما وإلقائه بمجرى مائى

جريدة الدستور

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، بالعثور على جثة شخص طافية بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، "تم انتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى"، وعثر بين طيات ملابسه على «هاتف محمول- 5 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى». 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «3 أشخاص، من بينهم شقيق وشقيقة المجنى عليه».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجنى عليه بوجود خلافات بينهما، وفى سبيل ذلك اتفقت مع الآخرين على تنفيذ الواقعة، حيث تم استدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وقاموا بنقله باستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة "التوك توك" المستخدمة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليه.

الداخلية مديرية أمن أسوان الإنقاذ النهري

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